« Place Sonatel »: Sonatel dote la ville de Meckhé d’un Parc écologique d’épanouissement et contribue à améliorer le cadre de vie des populations

Meckhé, 22 Mars 2021 –Toujours dans son ambition d’être encore plus proche des populations sur les questions prioritaires, Sonatel à travers sa politique RSE s’engage à nouveau à relever le défi social et environnemental auprès des populations de Meckhé et dote la ville d’un Parc écologique d’épanouissement,symbole de la capitale de l’artisanat au Sénégal.

L’inauguration de cet espace écologique par Sonatel en présence du Maire, du Préfet et Directeur de la Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures de Sonatel a lieu ce 22 Mars 2021, dans le Triangle sud, à l’entrée de la ville. Après l’éradication des dépôts sauvages, cette aire commune, baptisée Place Sonatel, vient renforcer la série de réalisations opérées par le Groupe Sonatel dans le sens de participer au bien-être communautaire et vient concrétiser sa volonté de contribuer activement à l’épanouissement des populations et de la jeunesse de Meckhé, en leur érigeant un espace public, comme symbolique forte pour leur ville.

Il s’agit d’un parc écologique qui dispose d’un jet d’eau construit sous forme de monumentemblème de la ville de Meckhé et doté d’un parcours sportif aménagé et connecté aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Le volet environnemental, un des axes prioritaires de RSE de Sonatel, est un important levier qui réaffirme l’engagement à placer l’humain au centre de ses actions. Le programme And Defar Sunu Gox déroulé depuis 2015 par Sonatel et les autorités publiques chargées du cadre de vie et de la propreté en est la figure de proue.

Ainsi, à la suite de l’aire de jeu de laCitéKeur Gorguiofferte gracieusement par Sonatel en 2018, et celle de Guédiawayeen 2020, ce monument vient renouveler l’ambition de Sonatel de toujours œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie des populations par l’octroi d’espace propices à l’épanouissement communautaire.

Contacts Presse

E-mail : [email protected]

Cheikh Diallo

Tél. 33 839 13 88

E-mail : [email protected]