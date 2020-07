«Programme Sénégal Zéro Déchet» : Abdou Karim Fofana à Rufisque et Thiès

Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, était, hier vendredi, à Rufisque. Selon L’AS qui donne la nouvelle, c’était pour constater l’état d’avancement des travaux de curage de canaux et l’installation de PRN (points de regroupement normalisés) pour éradiquer les dépôts sauvages d’ordures et rendre plus agréable le cadre de vie.