«Propos irresponsables du préfet de Dakar»: La CJRS condamne

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) manifeste tout son soutien aux confrères blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ce mercredi et "invite tous les reporters à la prudence et à veiller, d’abord et avant tout, à leur propre sécurité".Le président Abdoulaye Baldé et Cie de soutenir : " A ceux qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions, nous souhaitons un prompt rétablissement et témoignons toute notre solidarité".Par la même occasion, la CJRS "demande aux patrons de presse d’aider leurs employés à disposer de gilets, qui pourraient permettre d’éviter certains incidents avec les forces de l’ordre, en de pareilles circonstances".La Convention des Jeunes Reporters " tient, enfin, à appeler tous les acteurs à la sérénité et au respect des droits et obligations de chaque partie prenante".Les propos de Monsieur « gazeur » constituent une atteinte à la liberté...Pour finir, la Cjrs déplore le comportement du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb sur les journalistes, dont le seul tort est de se rendre sur le terrain pour faire leur travail, conformément aux instructions de leur rédaction.Dans le communiqué signé par le bureau exécutif national, on peut lire : « La Cjrs s'indigne des propos irresponsables du Préfet de Dakar, appelant les forces de défense et de sécurité à charger des journalistes, pour les obliger de rentrer chez eux.Les propos de Monsieur « gazeur » constituent une atteinte à la liberté de presse et au droit du peuple sénégalais à être informé juste et vrai.Nous le condamnons de la manière la plus ferme et tenons le « SAMB Gazeur » pour responsable de toutes les conséquences qui pourraient en découler.