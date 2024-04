[Communiqué] « Qnet n’est pas un réseau de trafic d’êtres humains » (Directeur Général Régional)

QNET a connaissance de la publication de dakaractu.com suggérant faussement que l'entreprise est liée au cas des 24 personnes arrêtées dont des Guinéens, des Gambiens et des Sénégalais dans le District Liberté 1. QNET se dissocie des activités des personnes arrêtées et met en garde contre la description inexacte de l'entreprise comme un réseau de trafic d'êtres humains. Nous saluons les efforts de la police et nous continuons de chercher des moyens de collaborer avec les agences de sécurité et de réglementation. Nous profitons également de cette occasion pour clarifier notre position, expliquer le modèle économique de QNET et mentionner les actions que nous prenons pour lutter contre les fausses déclarations sur notre entreprise.





QNET est une entreprise de premier plan spécialisée dans le style de vie et le bien-être qui utilise un modèle commercial de vente directe pour proposer une large sélection de produits exclusifs permettant aux individus d'adopter une vie plus saine et plus équilibrée. Nous vendons nos produits et services à des clients du monde entier via notre portail de commerce électronique. De nombreux clients choisissent de devenir distributeurs de nos produits en s'inscrivant en tant que représentants indépendants et en gagnant des commissions sur les produits qu'ils vendent.





QNET ne prend pas à la légère les allégations de migration illégale et de traite des êtres humains. QNET ne tolère pas la migration illégale d'un pays à un autre. N'importe qui peut mener des activités ou des transactions QNET à l'aide d'un appareil mobile ou d'un ordinateur, sans se déplacer dans un autre pays. Le directeur général régional de QNET pour l'Afrique subsaharienne, M. Biram Fall, nie fermement les allégations selon lesquelles QNET serait un réseau de trafic d'êtres humains. « L’entreprise s’engage à changer les perceptions du public. Nous collaborons avec les médias, les services de sécurité et d'autres parties prenantes », a déclaré M. Fall. « Nous avons collaboré avec succès avec les forces de l’ordre au Sénégal. Nous avons contribué à l'arrestation et à la poursuite d'un individu à Tambacounda qui avait fait frauduleusement une fausse déclaration sur QNET à des fins personnelles.





QNET reste déterminé à travailler avec les agences de sécurité et gouvernementales de la région pour empêcher toute utilisation abusive de son nom et faciliter les poursuites pénales contre ceux qui exploitent sa marque à des fins d'escroqueries ou d'activités illégales. QNET a lancé une ligne d'assistance téléphonique de conformité WhatsApp (+233256630005) depuis le 1er septembre 2023 pour lutter contre l'utilisation abusive de son nom en signalant des activités contraires à l'éthique en Afrique subsaharienne, notamment dans des pays comme le Sénégal, le Ghana et le Nigeria, prenant en charge les francophones et les anglophones.





Parallèlement, QNET mène la campagne Dites non au Sénégal, visant à sensibiliser les communautés aux dangers des offres d'emploi frauduleuses menant au trafic d'êtres humains, impliquant des publicités radiophoniques, des panneaux d'affichage en français et en wolof à Dakar, Saint Louis, Mbour et Thiès, et tirer parti de nos médias sociaux et de notre chaîne YouTube pour diffuser du matériel de campagne.





À propos de QNET QNET





Une entreprise mondiale spécialisée dans le style de vie et le bien-être, utilise un modèle commercial de vente directe pour promouvoir des produits uniques qui permettent aux gens de prendre en charge leur santé, leur bien-être et leur style de vie.





Depuis 1998, les produits innovants de QNET et son modèle commercial axé sur le commerce électronique ont contribué à bâtir une communauté mondiale de clients et de microentrepreneurs satisfaits, motivés par la mission de RYTHM – Raise Yourself To Help Mankind. Les marques de produits populaires proposées par QNET incluent la gamme de montres et de bijoux de luxe Bernhard H. Mayer, la gamme de produits de soins à domicile HomePure, la gamme de bien-être Amezcua, la gamme de soins personnels Physio Radiance et les forfaits vacances de marque QVI.