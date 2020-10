« Sembéne à travers l’Afrique » : 23 pays africains pour rendre hommage à Ousmane Sembéne

En collaboration avec le WARC, Kër Ceeddo a lancé la 4e édition de l’événement annuel « Sembene à travers l’Afrique ». Une initiative pour rendre hommage à l’écrivain, cinéaste autodidacte Ousmane Sembéne décédé en juin 2007. Actuellement, 23 pays africains sont prévus pour cet évènement.





Sembene était un cinéaste autodidacte devenu un géant de la culture mondiale et dont les romans et les films demeurent parmi les plus importants du continent.





Selon le Pr Samba Gadjigo, l’un des initiateurs de l’événement, le programme intitulé « Sembene A Travers L’Afrique » est le fruit d'une collaboration avec des centaines d’organisations, d'écoles, d'universités et d’individus, avec un seul objectif : rendre le travail intemporel de Sembene aux Africains. Ce programme annuel aura lieu selon Gadjigo cette année du 19 au 25 Octobre, avec des projections et des séminaires en ligne et en présentiel, produits en collaboration avec des centaines d’institutions africaines.





Ce programme déroulera deux de ses films et un documentaire sur sa vie et son œuvre. Le premier s’intitule « Le Mandat ou Mandabi », sorti en 1968, le deuxième, Xala. Ce film publié en 1975 est une satire sur les premières décennies des indépendances africaines.





Le dernier intitulé « Sembene! » Publié en 2015 « Sembéne ! » est un documentaire primé plusieurs fois dans le monde et qui célèbre la vie du grand homme que fut Ousmane Sembene.





Au niveau du Sénégal et de l’Afrique, il y aura au moins la projection de 12 films.