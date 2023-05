« Sénégal Connect » : Huawei, partenaire officiel de la Semaine du numérique

l’entreprise chinoise Huawei était l’un des partenaires officiels de cette semaine du numérique

Le numérique et le digital constituent des moteurs impératifs de développement de nos sociétés à travers toutes les technologies et solutions qu’ils proposent. Avec comme thème « le Numérique, facteur de développement économique et social », la Semaine du numérique « Sénégal Connect » s’est tenue du 16 au 20 mai 2023, à Dakar, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la présidence du Chef de l’Etat, Macky Sall.





Acteur majeur dans le processus de numérisation au Sénégal, l’entreprise chinoise Huawei était l’un des partenaires officiels de cette semaine du numérique. Ainsi, elle a exposé ses solutions et technologies adaptées pour tous les secteurs : l’éducation, la sécurité nationale et des frontières, la santé, le e-gouvernement, la connectivité rurale, entre autres.





Le stand de Huawei a reçu la visite notamment du Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, lors de la cérémonie officielle de lancement qui s’est tenue le 16 mai, mais aussi celle de nombreux officiers, dont le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, le supérieur de l’intendance des armées et d’autres acteurs.





La semaine du numérique a également abrité le Forum de Coopération Numérique CHINE-SÉNÉGAL visant à renforcer la coopération numérique entre la Chine et le Sénégal en favorisant les échanges commerciaux, technologiques et culturels.





Les objectifs spécifiques comprennent la promotion des investissements dans les secteurs numériques, le partage des meilleures pratiques en matière d’innovation technologique, ainsi que le renforcement des compétences numériques des acteurs sénégalais.





La Chine, en tant que leader mondial dans de nombreux de ces domaines, apporte son expertise et ses technologies avancées, tandis que le Sénégal offre un environnement propice à l’innovation et au développement de solutions adaptées aux besoins locaux.