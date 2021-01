«Séquestration et viol» : Le vendeur de poulets trahi par son téléphone portable

Le commissariat de police de Guinaw-Rails a déféré au parquet D. D. pour séquestration et viol perpétrés contre M. D. T. qui n’était personne d’autre que sa copine. Mais, le mis en cause, qui avait nié ses actes délictuels, a été trahi par les appels effectués à partir de son téléphone portable, suite aux réquisitions faites au niveau de l’opérateur de téléphonie Sonatel par les enquêteurs.Selon L’AS, tout allait bien entre D. D., vendeur de poulets âgé de 27 ans et habitant le quartier Sips de Guinaw-Rails Sud, et sa copine M. D. T. âgée de 19 ans et domiciliée à Rufisque. Les deux tourtereaux devront, désormais, solder leurs comptes au tribunal, suite à une plainte de M. D. T. suivie de l’interpellation de D. D. qui a été par la suite déféré au parquet pour «séquestration et viol».