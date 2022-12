« Show of the Year » : Aliou Sow détaille les fonds alloués à Nitdoff

Aliou Sow détaille les fonds allouées à Nitdoff

Après sa sortie d’hier depuis Ziguinchor lors du festival Kom Kom, le ministre de la Culture, Aliou Sow, a sorti un communiqué pour, dit-il, “apporter des précisions quant aux allégations de l’artiste Nitt Doff, de son vrai nom Mor Talla Gueye”. Ce dernier, après l’annulation de son concert «Show of the Year», par le préfet de Dakar avait soutenu « ne pas être intéressé par un soutien des pouvoirs publics ». Des déclarations qui n’ont pas plu au ministère de la culture, qui souligne qu’en 2020, puis 2021 l’artiste à travers sa structure a reçu successivement les sommes de trois millions et trois millions cinq cent comme subventions. Ainsi, pour l’année 2022, la subvention est de cinq millions de F cfa non encore décaissés.





« Il convient de préciser que, contrairement aux allégations de Nitt Doff, l’événement, « Show of the Year » a été bénéficiaire de Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU).En effet, à travers la structure "Shaheim Chamber", l’événement a reçu, en 2020, une subvention de trois millions (3 .000 .000) F Cfa payés, totalement en deux tranches, en 2021 DE Trois millions cinq cent mille (3.500.000) f Cfa payés également en deux tranches et cette année, au terme du processus de sélection de l’appel du projet, il lui a été accordé Cinq millions (5 .000.000) F CFA non encore décaissés, la procédure étant en cours », détaille le communiqué du ministère de la Culture parvenu à Seneweb.