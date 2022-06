«Sou Kana» arrêté : ce qui s’est réellement passé

«Sou Kana» est en détention. Depuis l’arrestation de l’activiste, deux versions s’affrontent sur les réseaux sociaux à propos des circonstances de celle-ci.



L’une prétend qu’il paie pour avoir tenu tête à des nervis de l’APR tandis que l’autre penche pour une altercation avec un neveu du ministre Mbaye Ndiaye.



Selon Libération, aucune de ces deux versions n’est exacte. La vérité est que «Sou Kana» fait l’objet d’une plainte d’un livreur nommé B. Faye, qui l’accuse de coups et blessures.



Le journal raconte dans son édition de ce mardi que le jour du concert de casseroles initié par Ousmane Sonko, le mis en cause et quelques autres jeunes avaient bloqué une rue des Parcelles Assainies pour suivre le mot d’ordre du leader de Pastef. Arrivé à leur hauteur, le livreur demande à passer pour acheminer son colis. Refus de «Sou Kana». B. Faye force le passage.