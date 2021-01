«Subventions gouvernementales» : Le ministère des Finances alerte sur un faux compte Facebook

«Un faux compte Facebook dénommé Ministère des Finance et du Budget " sans le " s" à Finances nous a été signalé. Ce compte utilise l’identité du Ministère des Finances et du Budget pour vous annoncer des subventions gouvernementales en cours destinées aux entrepreneurs. Ces personnes mal intentionnées vous invitent à soumissionner en cliquant sur un lien», informe les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Avant d’ajouter qu’ils ont déjà signalé ladite page à l’équipe de Facebook qui, selon eux, «prendra les dispositions nécessaires» pour sa suppression.Face à cette situation, le Ministère des Finances et du Budget invite à «agir avec la plus grande vigilance et recommande de ne donner aucun crédit à cette fausse information».