«Thiey Adji Sarr» : Les femmes de Dafadoy demandent la censure de la série au Cnra

Serie Adji Sarr ou "Baline Coumba"

Le groupe théâtral Le Soleil Levant n’est pas encore au bout de ses peines. Après la plainte déposée par Me El Hadj Diouf, avocat de la masseuse Adji Sarr, c’est au tour du Collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants #Dafadoy de saisir le directeur du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) Babacar Diagne. Ceci, pour réclamer la censure de la série intitulée «Thiey Adji Sarr» et diffusée sous le nom de «Baline Coumba».





Dans la lettre signée par la vice-coordonnatrice Fatou Warkha Sambe dont on détient une copie, il est mentionné : «Ces derniers jours, une bande annonce d’une série titrée «Thiey Adji Sarr» a été diffusée via les médias traditionnels et les médias sociaux. Un tel titre, dans ce contexte particulier, fait automatiquement référence à la jeune fille du nom de Adji Sarr, qui a porté plainte contre Ousmane Sonko, leader du parti Pastef pour viols et menaces de mort.»





Pour rappel, font remarquer ces femmes, cette histoire de «viol» avait mis le pays dans une situation d’instabilité sans précédent, avec des violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, des saccages de biens publics et privés, des emprisonnements, des citoyens insultés, intimidés et menacés de mort.





«Concernant la présumée victime, au-delà des traumatismes et de la peur, elle a été jetée à la vindicte populaire et son image a été ternie à travers des insultes, menaces et autres discriminations à son égard. Etant donné que le dossier est pendant devant la justice, la diffusion de cette série ne ferait que renforcer la stigmatisation à l’endroit d’Adji Sarr, mais aussi un sentiment de présomption de culpabilité de la présumée victime», ont-elles insisté.





Selon le collectif, «au vu des réactions sur les réseaux sociaux, les promoteurs de la série ont changé le titre pour l’appeler «Coumba Baline» qui signifierait (faiseur de troubles). Mais ce changement n’altère en rien le contenu de la série». Car, soutiennent Fatou Warka Samba et Cie, «force est de constater, pour le déplorer, que le contenu reste le même et pourrait même constituer une atteinte grave à l’image et à la vie privée de la plaignante Adji Sarr».