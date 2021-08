«Thrombose due à un vaccin anti-covid» : l’ancien ministre Aly Haïdar évacué en france

En révélant la maladie de l’ancien ministre de l’Environnement Aly Haïdar, Le Témoin sollicitait pour son compte des vœux et prières de prompt rétablissement auprès de ses amis et sympathisants. Gravement malade et alité, Aly Haidar avait été interné dans une clinique privée de Dakar Plateau, puis à l’hôpital Principal où les médecins-militaires ont réussi à stabiliser son état de santé.