« Tournons La Page », nouvelle organisation de la société civile, promeut transparence et reddition des comptes

La société civile sénégalaise accueille un nouveau membre. La « coalition Tournons La Page » vient d’installer une nouvelle section au Sénégal. Le lancement officiel du mouvement s’est tenu ce vendredi 26 avril 2024. L’initiative qui réunit trois organisations de la société civile sénégalaise que sont Teranga Lab, Urgence écologique et Wa Mbedmi a pour objectif de promouvoir l’engagement citoyen, la protection des droits humains, la bonne gouvernance et de préserver les acquis démocratiques sénégalais. « Nous nous engageons à défendre avec détermination les principes fondamentaux de la démocratie, des droits humains et de la bonne gouvernance. Nous sommes résolus à faire entendre la voix des citoyens, à lutter contre l'impunité et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes dans toutes les sphères de la société », a déclaré Alexandre Guibert Lette, membre de la coalition « Tournons la page » Sénégal, en marge d'une conférence de presse.









La nouvelle coalition s’engage, par ailleurs, dans une lutte pour un Sénégal plus juste, plus équitable et plus démocratique. « Tournons la page » Sénégal veut en ce sens instaurer au Sénégal un espace civique fort et protégé, « où les textes législatifs nationaux notamment la Constitution ne sont pas modifiés pour permettre aux dirigeants de se maintenir au pouvoir au-delà du mandat légal ».









Appréciant le projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte, les membres de la coalition Sénégal « Tournons la page » encouragent l’idée en attendant de voir les contours de cette loi. « Cette loi permettra surtout de fournir une protection en cas de difficultés aux lanceurs d'alerte. Il faudra attendre le contenu pour en maîtriser les contours, mais en soi c'est une bonne décision et surtout cela favorise la participation citoyenne. Les Sénégalais pourront de plus en plus être impliqués sur les questions de bonne gouvernance », a affirmé Jaly Badiane, membre de la coalition.









Dans un élan de solidarité, "Tournons la page Sénégal" a aussi lancé un appel au gouvernement du Togo et du Burundi pour la libération de Prince Fadel, Activiste et artiste et Floriane Iran Gabiyé, tous membres de Tournons la page.