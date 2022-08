«Tu sais qui je suis ?» : le ministre menace un policier en voulant prendre un sens interdit

Abdourahmane Dabo, qui se présente comme un ministre d'Etat, se croit sans doute tout permis. Confronté à un policier qui interdisait à son chauffeur d’emprunter un sens interdit, non loin de la prison du Camp pénal de Liberté 6, il menace l’agent en déclinant son identité et sa fonction.



Dans son édition de ce vendredi, Source A rejoue la scène : «Il (son chauffeur) ne va pas bouger d’ici ! Tu sais qui je suis ? Je suis Abdourahmane Dabo. Je suis ministre d’Etat, pour ton information. Du commissaire au commandant, tout le monde me connaît.»



Face à l’intransigeance de l’agent, qui est resté calme mais inflexible, le «ministre d’Etat» tempère. «J’ignorais complètement que je n’ai pas le droit de passer par là. J’étais parti voir un ami qui a perdu son parent, c’est tout», se justifie-t-il.



Silencieux, le policier campe sur sa position. La grosse Ford noire du ministre doit faire demi-tour. Le chauffeur s’exécute.



Abdourahmane Dabo descend du véhicule et présente ses excuses à l’agent avant de se mettre de l’autre côté de la route pour attendre que son chauffeur revienne le prendre en respectant le plan de circulation.