« Un véhicule blindé de la police a foncé sur moi et a broyé ma moto »...

C’est , LCIS, « Luttons contre l’indiscipline des Sénégalais » qui rapporte les faits. Selon un internaute qui s’est confié à la page, images à l’appui, un véhicule blindé de la police a foncé sur lui et a aplati sa moto, garée sur le trottoir.«Le vendredi 08 Janvier 2021 vers 20h30, alors que j’achetais à manger à la Dibiterie Haoussa de khaar Yallah, j’ai garé ma Moto routière Fazer 600 S2 sur le trottoir carrément.Il y avait beaucoup d’embouteillages, le véhicule blindé de la police (GMI) immatriculé « AD 22075 » essayait de se frayer un chemin, vu que c’était bouché il monte sur le trottoir et se dirige droit vers ma moto, je lui ai fait signe de s’arrêter pour que je déplace la moto il me regarde, je cours pour allumer la moto il fonce sur moi, je fais deux pas en arrière, il avance sur la moto, l’aplatît la broie et passe », raconte l’internaute.Il ajoute que « les policiers ne s’arrêtent pas, une personne compatissant à ma peine me prend sur son scooter, nous les avons suivis jusqu’au rond-point Jet-d’eau, j’ai interpellé le chef après quelques échanges il me dit « Déffal louleu nékh ».Désespéré, il se retrouve selon ses dires « avec un châssis et une barre de direction, complètement tordus, une carrosserie broyée, un carénage cassé, un réservoir qui fuit etc. Le comble une moto qui démarre plus alors que je l’ai payé à 2.200.000 frs, il y a peine 4 mois ».