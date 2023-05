«Urgence médicale» : L’ambulance de la clinique Khadija, la gendarmerie de Mandat Douanes et l’affaire Sonko ?

Les motifs de l’immobilisation de l’ambulance de la clinique Khadija Zac Mbao Sarl ne sont pas encore dévoilés. Toutefois, l’administrateur général de la structure sanitaire privée a sorti un communiqué pour dénoncer l’acte. «Il nous a été informé que l'ambulance de la clinique Khadija a été arrêtée par la gendarmerie de Mandat Douanes. Il avait quitté Vélingara pour se rendre à Tambacounda où une urgence médicale lui avait été signalée le 27 Mai 2023 à 20h 30. Le rôle d'une ambulance et de son conducteur est de secourir, aider, évacuer toute personne en situation d'urgence vitale. Quoi donc de plus normal que de voir une ambulance être au service de tout nécessiteux, où qu'il puisse être et pour quelque raison que ce soit ?», a fait savoir Docteur El Mansour Diop.





Le gynécologue-obstétricien de rappeler que «la place d'une ambulance n'est pas dans un commissariat, mais plutôt dans la voie publique pour secourir, ou à son poste pour attendre l'appel d'un secours ». «Nous condamnons fermement cette attitude qui à notre sens est une ultime attaque au personnel de santé et aux structures de santé. Nous invitons nos autorités à garder leur sérénité, à faire preuve de discernement et se rappeler que jamais dans l'histoire de ce pays, nous n'avons assisté à de pareilles bassesses vis-à -vis des principes les plus élémentaires du droit à la santé », a-t-il déclaré.