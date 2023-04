« Y en a marre…» : Nathalie Yamb apporte son soutien à Bassirou Diomaye Faye

Au Sénégal, le Secrétaire général du Pastef, le parti de l’opposant Ousmane Sonko, n’est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté dans la soirée d’hier vendredi 14 avril 2023. L’activiste Nathalie Yamb lui a apporté son soutien en publiant sur twitter le post qui d’après la presse locale lui vaut ces ennuis avec la police.





« Pour avoir publié ce texte le SG du Pastef Bassirou Diomaye Faye a été arrêté ce jour. Je republie son texte en signe de solidarité et parce qu’il y en a marre de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Je remercie d’avance ceux qui feront de même » a écrit l'activiste suisse d'origine camerounaise sur le réseau social à l’oiseau bleu.





Dans la publication indexée, l’opposant dénonçait une sorte d’envie pressante de la justice sénégalaise à condamner Ousmane Sonko dans l’affaire qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang.





Le Procureur, un « intrus dans cette procédure »