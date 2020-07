«Zéro enfant dans la rue» : Mme Salimata Diop Dieng partage les résultats du projet au niveau de Dakar

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet de protection d’urgence des enfants contre la Covid-19, «zéro enfant dans la rue», renforcé par le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile (DSPSESD) institué par le Chef de l’État, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants a organisé, ce vendredi 10 juillet, une réunion de partage des résultats y afférents au niveau de la région de Dakar avec le Gouverneur de Dakar et les quatre Préfets de la région qui sont par ailleurs, président de comité départemental.Il s’agit ici, de la synthèse des rapports de bilan d’étape que les Préfets, présidents des quatre Comités départementaux de protection de l’enfant (Cdpe) de la région de Dakar, ont fourni ainsi que la synthèse régionale faite par le Gouverneur.A cet effet, l’adjointe au Gouverneur de Dakar chargée du développement, Mme Ba, dans sa présentation du rapport d’étape de la région de Dakar dudit projet, a révélé que 1229 ont été recensés pour un effectif de 21 054 talibés, hormis effectif du département de Pikine. Elle ajoute que sur un effectif de 777 daaras recensés au niveau de la région, 39 se sont portés volontaires au retour de leurs talibés chez eux ; sur un effectif de 1196 daaras 49 sont retournés ; et 270 daaras ont été confinés ou délogés sur un effectif total de 6 896.Mme Ba signale que certains enfants qui ont été retirés de la rue se sont portés volontaire et ont été retournés dans leur famille d’origine, d’autres mis au niveau des centres d’accueille, et le reste a été mis en liberté surveillé.Venue présider la cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre, Mme Ndèye Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants, a révélé que depuis le lancement dudit projet, les efforts déployés au niveau national ont permis de retirer plus de 5 000 enfants de la rue ou mis à l’abri, dont au moins 1550 dans la région de Dakar. Des résultats «assez encourageants» qui, selon elle, sont obtenus grâce à la «collaboration multisectorielle de services centraux au niveau de la Cellule de coordination interministériel institué au sein du Secrétariat exécutif national de protection de l’enfant mais surtout à l’implication des Gouverneurs et des Préfets présidents des Comités départementaux de protection de l’enfant. Toutefois, la tutelle reconnaît que ces résultats sont en deçà de l’objectif «zéro enfant dans la rue» surtout au niveau de la région de Dakar où la cartographie géo-localisée des écoles coraniques réalisée en 2018 a recensé 2042 daaras dont 520 pratiquant la mendicité, soit un effectif de 28 250 enfants en situation de rue.Face à cette situation, Mme le ministre a engagé le Gouverneur de Dakar à «poursuivre systématiquement, avec une meilleure implication» des différents acteurs, les opérations de retrait, de réinsertion et de retour en famille des enfants en situation de rue durant la pandémie et même au-delà.Au-delà du «retour volontaire» qui doit être encore encouragé, elle a aussi engagé l’autorité administrative à «exercer pleinement ses attributions régaliennes surtout en matière de police administrative pour réaliser dans la région de Dakar l’objectif «zéro enfant dans la rue» conformément aux instructions du Chef de l’État.Mme Salimata Diop Dieng a également invité les autorités territoriales, en particulier les maires, à «s’impliquer à relever ce défi dans nos villes et communes respectives dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques».En attendant les conclusions et recommandations de cette présente session, la ministre a, par ailleurs, invité le Gouverneur de Dakar à lui transmettre un «plan d’action régionale actualisée des opérations de retrait, de retour et de réinsertion des enfants et me rendre compte de son exécution à travers un compte rendu hebdomadaire et un rapport de suivi mensuel.Au-delà, elle dit avoir instruit ses services à recueillir les propositions pour l’élaboration d’un programme national de réinsertion socio-économique des enfants retirés de la rue et consolidation des daaras traditionnels au niveau communautaire.Lancé officiellement le 7 mai dernier à Dakar, le projet a pour objectif «zéro enfant dans la rue».Le Gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, pour sa part, a réaffirmé l’engagement de tous les acteurs territoriaux à ne ménager aucun effort pour que les objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre de ce projet soient atteints à succès.Pour une «meilleure amélioration» de la mise en œuvre du projet au niveau régional, les présidents de comité départemental ont formulé quelques recommandations. Il s’agit entre autres, de doter les équipes de matériels et d’équipements de protection en quantité suffisant, d’améliorer les conditions de travail des intervenants, de renforcer les centres en matériels et personnel roulant, du respect du protocole sanitaire, et de prévoir un mécanisme de suivi des enfants retournés.