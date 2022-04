Largué par son amante : Le commerçant menace de divulguer sa sextape

Par vengeance amoureuse, un homme divorcé avait menacé de ruiner la vie de son ex-amante qui l'a largué pour retourner dans son domicile conjugal, après s'être reconciliée avec son époux. En effet, le commerçant C. A. Dieng, officiant au quartier Gare Bou Ndao de Touba, n'a pas supporté sa rupture avec son ex-dulcinée N. K. G., selon des informations de Seneweb. Ainsi, il a menacé de publier la sextape de son ex-petite amie. Mais la victime a été tirée d’affaire par la police de Gouye Mbind qui a mis aux arrêts le maître-chanteur. Seneweb revient sur cette sordide histoire de mœurs.





Après son divorce, la dame N. K. G. a entamé une nouvelle relation amoureuse. Ainsi, elle a fait la connaissance d’un commerçant s'activant dans la vente d'arachide au quartier Gare Bou Ndao de Touba. Les tourtereaux ont filé le parfait amour durant des mois.





Au cours de leur idylle, la dame divorcée montrait parfois ses parties intimes à son amant, lors de leurs appels vidéos via l'application WhatsApp. Mais l'homme âgé de 39 ans en a profité pour capturer des images obscènes, à l'insu de sa copine.





Le commerçant, la femme divorcée et les ébats sexuels dans une auberge à Mbacké





D'après des sources de Seneweb proches du parquet, ce jour-là, le " couple" avait quitté Touba à bord d’un taxi pour se rendre dans une auberge située à Mbacké. Une fois sur les lieux, les deux tourtereaux ont entretenu des rapports sexuels.





Mais quelque temps plus tard, la dame âgée d'une trentaine d'années s'est réconciliée avec son ex-époux avant de se remarier avec lui. Ainsi, elle a retourné dans son domicile conjugal.





D'après nos sources, la dame a annoncé la nouvelle à son désormais ex-amant pour tourner la page de cette aventure, en vue de s'occuper de son époux.





Se sentant trahi par son ex, A. C. Dieng a commencé à la harceler. Ainsi, le commerçant a menacé de publier sur les réseaux sociaux les photos intimes de son ex-amante, capturées lors de leurs échanges via WhatsApp.





Ne sachant plus à quel saint se vouer, la victime a débarqué au poste de police de Gouye Mbind pour se plaindre des agissements de son ex-amant.





Suite à la plainte déposée sur la table du chef de service, le maître-chanteur a été interpellé par les hommes du lieutenant Mbaye.





Entendu sur procès-verbal, le commerçant A. C. Dieng a reconnu sans ambages les faits. Toutefois, le mis en cause a précisé qu’il avait agi sous le coup de la colère, parce que la victime l'avait larguée pour retourner auprès de son ex-époux.