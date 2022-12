[Retro 2022] : Lassane Wagne, bébé de 7 mois tué par les siens

L’assassinat du bébé Lassana Wagué âgé d’à peine 7 mois qui a été jeté dans un puits sous l’influence de sa grand-mère paternelle...

L’année 2022 avait son lot de faits divers. Parmi ces faits, celui d’un nouveau-né tué par ses siens restera gravé dans la mémoire collective. Il allonge la liste des nouveau-nés retrouvés dans des poubelles, abandonnés dans des décharges, dans une fosse septique ou encore dans des terrains désaffectés.





L’assassinat du bébé Lassana Wagué âgé d’à peine 7 mois qui a été jeté dans un puits sous l’influence de sa grand-mère paternelle reste un fait qui a plus suscité des commentaires.





Retour sur les faits. Le jeudi 10 mars 2022, le petit Lassana dormait tranquillement dans la chambre de sa mère d’Aminata Sow à Niéméniké (Kédougou) région située dans l'extrême sud-est du pays. Soudain, sa mère est sortie pour aller à la boutique. De retour, elle constate que son bébé a disparu. Alarmée et guidée par son instinct maternel, la jeune maman informe son mari ainsi que ses voisins de la disparition de son nourrisson. Sous le choc, ils ont informé les gendarmes et se sont mis à la recherche de Lassana Wagne





Au cours, des investigations, les limiers qui avaient glané plusieurs indices ont eu écho que Fatoumata Tounkara, une voisine et proche de Fatou Wague (première femme), la coépouse d’Aminata Sow (deuxième femme), aurait été vue avec l’enfant le jour de sa disparition. Ainsi, elle a été par la suite entendue puis retenue pour nécessité de l’enquête sur instruction du procureur Baye Thiam.





A cet effet, en croisant les déclarations de Fatou Wague et de sa voisine Fatoumata Tounkara, atteinte de troubles auditifs et de l’élocution grave, les enquêteurs ont relevé plusieurs contradictions. Et, ils décident de mettre la pression sur Fatoumata Tounkara en la mettant seule dans une chambre de sûreté.





Le mercredi 16 mars, lorsque les gendarmes lui ont fait comprendre qu’ils savaient qu’elle a été utilisée, histoire de jouer sur son mental, Fatoumata Tounkara craque après 24h de garde à vue et retrace le film de son effroyable crime.





«Jeudi 10 mars, à 23 heures 30, elle s'introduit dans la maison pour récupérer bébé Lassana, avant de l’envelopper dans une couverture et de le jeter vivant dans un puits. Son acte accompli, elle rentre se coucher. Réveillée en pleine nuit par la maman éplorée, qui lui demandait si elle n’avait pas vu son enfant, elle répond par la négative avant de se rendormir. Le lendemain, Fatoumata Tounkara participe aux recherches dans tout le village. Et lorsque le corps sans vie de Lassana Wague a été retrouvé au fond du puits dans un état de putréfaction avancée, elle fond en larmes pour marquer une tristesse qui était en réalité feinte », a déclaré la présumée meurtrière devant les enquêteurs.





Dans la foulée, elle informe avoir agi sous le commandement de la coépouse de la mère de bébé Lassana, Fatou Wague, et de la grand-mère paternelle de la victime, Siya Traoré. C’est ainsi que les gendarmes ont procédé à l’arrestation de ces dernières. Le vendredi 18 mars, les trois dames ont été présentées au procureur de Kédougou. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, enlèvement de mineur, assassinat et complicité d’assassinat.





Quid du mobile de ce crime crapuleux ?





Dans une série d’investigations, les enquêteurs pointent l’argent et la jalousie comme l’effet déclencheur des événements qui se sont déroulés en l’espace de deux ans.





En 2010, Fatou Wague était mariée à Ibrahima, père de Lassana et orpailleur, ils ont eu deux filles. Et c’est en 2019 que son mari a épousé Aminata Sow, en contre avis avec sa mère dont il est l’unique fils. Ensemble, ses deux femmes ont essayé de pourrir la vie d’Aminata Sow depuis qu’elle a rejoint le domicile conjugal, mais les choses se sont donc empirées lorsque cette dernière a accouché d’un enfant de sexe masculin.





Ainsi, Siya Traoré et Fatou Wague qui craignent pour l’héritage décident de passer à l’acte ultime. Elles ont tout bonnement choisi d’éliminer le nouveau-né. Ainsi la grand-mère du petit nourrisson et Fatou Wagne la première épouse emploient Fatoumata Tounkara, qui avait l’habitude de garder Lassana Wague âgé de sept mois. Le forfait accompli, le trio pleurait aux côtés de la maman de l’enfant, qui ne se doutait de rien.