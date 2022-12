Lauréate du 1er prix Plateform awards, Marsassoum relance son développement

Pour sa gestion exemplaire et la qualité de son partenariat avec la commune d'Anderlecht, Marsassoum commune est sortie subitement de l'anonymat. En effet, la circonscription locale du département de Sédhiou vient de recevoir le 1er prix PLATEFORMawards 2022 délivré à Grenoble en France.







Cette distinction internationale à travers le grand prix européen PLATEFORMAWARDS 2022, contribuera davantage à relancer la commune dont le développement bute sur la salinisation des terres rizicoles, la disparition progressive de la mangrove, l'émigration clandestine et sur l'absence de voirie urbaine.





Pour son maire Seyni Mandiang, cette consécration de Marsassoum sur la vingtaine de villes choisies en Asie, en Afrique et en Europe, dans le cadre de la coopération internationale va ressouder encore et pour longtemps la ville de Marsassoum et celle d'Anderlecht afin de parachever les projets structurants et innovants en cours ou déjà réalisés notamment dans l'agriculture, le commerce, l'élevage, l'aviculture et l'apiculture.