Laylatoul Khadr à Médina Baye : Le Coran récité 5 740 fois pour la paix et la stabilité du Sénégal

La cité religieuse de Médina Baye à Kaolack a célébré, hier nuit, le Laylatoul Khadr. À cette occasion, un récital de Coran a été organisé par Cheikh Baye Hady Niass. Ainsi, le livre saint a été récité 5 740 fois pour la paix et la stabilité du Sénégal. Plusieurs personnalités de Médina Baye, notamment l'imam Cheikh Tidiane Cissé, étaient présentes à la cérémonie.









‘’Ce legs de Mouhamadoul Hady Niass sera perpétué. Cette année, nous avons encore fait plus en récitant le coran 5 740 fois. Nous avons prié pour la paix et la stabilité dans le pays. Sans la paix et la stabilité, on ne peut pas développer notre pays’’, a lancé Cheikh Baye Hadi Niass.