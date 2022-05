“Bradage foncier” à l’hôpital le Dantec : « Le personnel n’accepte pas d’être sacrifié »( Syndicats)

Bradage Hopital Le Dantec

Le collectif des syndicats de la santé au niveau de l’hôpital Le Dantec va prendre ses responsabilités et faire comprendre au Président si besoin est, que le Dantec n’a pas un problème de foncier mais de construction d’un hôpital qui répond aux normes internationales selon les travailleurs en Assemblée générale ce matin au sein de la structure sanitaire. « On ne peut pas construire un hôpital sans nous, c'est nébuleux, et le personnel ne sera pas sacrifié. Nous avons notre place dans le comité de pilotage » a clamé El Hadji Abdoulaye Dionne, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social section Le Dantec.