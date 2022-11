“Il a été interrogé sur la mort de François Mancabou et…” : Les révélations de la CAP sur le dossier Pape Alé Niang

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a tenu, ce samedi, une réunion de travail avec les avocats de Pape Alé Niang pour élaborer des stratégies pour sa libération. Après cette rencontre, la CAP a fait des révélations sur les conditions d’arrestation de Pape Alé Niang et la procédure enclenchée contre lui. On apprend, ainsi, que le journaliste a été entendu sur la mort de François Mancabou et ses “lives’’ sur le Général Moussa Fall. Des faits qui remontent au mois d'avril. Suffisant pour que la CAP estime que “Pape Alé était traqué”. “Un plan a été ourdi contre lui pour le mettre aux arrêts, renseigne Aminatou Mohamed Diop, porte-parole du jour de la CAP. Ils ont juste attendu le moment opportun pour lui coller un motif. Le secret de défense a donc été fomenté”.