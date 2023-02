“Images d’apocalypse” : Après les violences de Mbacké, les sombres prédictions de Alioune Tine

La journée du vendredi 10 février a été très mouvementée dans la cité de Mbacké. La ville a été le théâtre d’affrontements entre les partisans de Ousmane Sonko, candidat à la Présidentielle de 2024, et les forces de l’ordre. Sur les réseaux sociaux des images devenues virales montrent le pillage de boutiques et de stations-service. "Des images d'apocalypse", selon Alioune Tine.





A en croire le fondateur du Think Tank, AfricaJom Center, le pire est à craindre. "C’est mal parti pour la présidentielle de 2024", lâche-t-il dans un tweet.









Dans un autre tweet, l’ancien Coordonnateur de la Rencontre Afrcaine des Droits de l'Homme (RADDHO) considère "qu'exclure Sonko de la présidentielle de 2024 est une grosse prise de risque pour la paix et la stabilité. Pire, "une insurrection et une tentative de prise du pouvoir par la rue est également un grand risque", prévient-il.











Alioune Tine interpelle une fois de plus le Chef de l'Etat à "agir pour apaiser et appeler au dialogue pour éviter au Sénégal un scénario catastrophe et disruptif pour la Région. Éviter le chaos, dialoguer".





Enfin, il a lancé un appel à aux "anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade" ainsi qu’aux chefs d’État des pays voisins.