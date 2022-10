“Lettre Ouverte à Monsieur Macky Sall : Alerte on nous viole et on nous tue ! Le Sénégal en guerre contre ses femmes !” (Collectif des Féministes du Sénégal)

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer le dispositif d’accueil, d’orientation et d’appui aux victimes de violences sexuelles et sexistes sur toute la chaîne et de documenter régulièrement les cas de violences sexuelles et sexistes et de féminicides. Des mesures adéquates pour leur diminution et in fine leur arrêt devraient s’en suivre. Cela passe sans nul doute par l’application de la loi dans toute sa rigueur et une politique zéro clémence pour les auteurs de tels crimes.