“Monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme” : Macky Sall veut sévir contre les réseaux sociaux

Macky Sall, Forum Paix et sécurité , Internet

Le Président de la République, Macky Sall, a profité de l’ouverture du Forum International sur la Paix et la Sécurité, pour réitérer son appel à la régulation des réseaux sociaux. “À la cybercriminalité classique, s’ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux devenus une fabrique massive de fake news et de manipulations, a-t-il fustigé. Le monde réel est à la merci d’un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence ; autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d’opinion ou d’expression”.