“Ni le feu, ni le sang ne doivent inonder nos villes” : Le message désespéré de Pape Faye à la classe politique

Alors que la situation politique est très tendue, le comédien dramaturge a décidé de tremper sa plume pour lancer un appel pour une paix durable au Sénégal. Pape Faye appelle les acteurs politiques à cultiver le dialogue social pour que le Sénégal ne sombre pas dans la chaos. Seneweb vous propose son message.



"Lilahi warassoul”



Ne plus dévoiler sur la place publique la vie secrète des honnêtes citoyens. La place de mon pays n’est pas sur les aires de violence Elle est sur les routes de l’opulence et de la providence. Notre jeunesse rêve d’une terre où il fait bon vivre et non d’une terre ensanglantée. Il n’est jamais trop tard pour interagir avec notre propre conscience, pour éviter que le pire ne se produise. Ni le feu ni le sang ne doivent inonder nos villes . Mon pays doit être beau chaque jour ! Lilay warassoul"