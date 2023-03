“Violences et complot avec Ousmane Tounkara” : l’ex mari d’une célèbre journaliste annonce une contre-attaque judiciaire

Suite à la plainte déposée à la Division spéciale de la cybersécurité par son ex femme, S. N.M., journaliste très connue sur une chaîne de télévision, El Hadj I Fall a répondu à la convocation du juge ce 28 mars. Devant ce dernier, il a nié toutes les accusations portées sur lui notamment les actes de violences verbales, psychologiques et physiques qu’il aurait exercé sur son ex femme.







Le sieur Fall a également réfuté l’accusation selon laquelle il serait l’instigateur des vidéos en lives de Ousmane Tounkara qui traitait la journaliste de tous les noms d'oiseaux.





M. Fall de réitérer qu’il ne connaît pas Tounkara et qu'il a découvert les vidéos incriminées comme tout le monde.





Toutefois, il n'exclut pas l’option de porter plainte contre S.N.M pour diffamation .





« Si elle n’apporte pas de preuves matérielles de ce qu’elle avance, je crois que je vais déposer sur la table du procureur une plainte pour diffamation », fait-il savoir en précisant que c’est lui-même qui avait enclenché la procédure de divorce qui est toujours en cours au tribunal.