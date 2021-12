Le cadeau de Gms pour les 60 ans de Macky Sall : "On vous retirera du palais !"

Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre son anniversaire. Pour ce jour aussi spécial pour le Président de la République du Sénégal, l'activiste GMS chante pour Macky Sall, comme l'avait fait Marilyn Monroe pour JF Kennedy.



"Monsieur le Président Macky Sall, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Vous avez 60 ans. Happy birthday to you,

Happy birthday to you

Joyeux anniversaire Monsieur le Président

Joyeux anniversaire", chante GMS pour son Président.



Même si la belle blonde Marilyn Monroe avait dit "merci monsieur le Président" à John Fitzgerald Kennedy après avoir chanté pour lui "Joyeux anniversaire !",

GMS dit avoir beau chercher mais ne trouve pas une raison qui le pousse à dire à son Président "Merci".



Il promet : "Monsieur le Président Macky Sall, retirez-vous dal. Car si vous ne vous retirez pas, si vous osez déclarer votre 3e illégale et illégitime candidature, le peuple sénégalais qui sait lire la constitution et qui sait que vous êtes à votre deuxième et dernier mandat vous retirera du palais !"



Pour l'activiste, un Président qui reçoit "des voleurs au palais présidentiel", qui "protège des voleurs", qui promeut "des voleurs", qui encourage "ses ministres et directeurs à voler" peut recevoir un souhait d'anniversaire et non un "Merci".



"Marilyn Monroe a remercié le Président Kennedy pour les batailles gagnées. Vous Monsieur le Président Macky Sall, qu'avez-vous gagné ? Xana la bataille de l'emprisonnement de Karim Wade, Khalifa Sall, Guy Marius Sagna, Kilifeu...

Alors que les autres gagnent la bataille de Pathé Badiane, vous Monsieur le Président Macky Sall, vous gagnez les batailles de l'injustice, de la justice néocoloniale, de la gestion ni sobre ni vertueuse, de votre fratrie et de votre parti et jamais la patrie...", assène GMS.





Il poursuit : "J'espère monsieur le président Macky Sall qu'après avoir lu mon "Happy birthday mister the president!" que vous direz ce que John Kennedy a dit après avoir entendu Marilyn Monroe chanter pour lui.

John Kennedy a dit : "je peux maintenant me retirer de la politique après m'avoir fait chanter l'anniversaire d'une manière si douce".