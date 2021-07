Le caissier de la Banque agricole (ex CNCAS) de Dahra déféré au parquet de Louga pour vol portant sur plus de 5 millions de frs

A Dahra, un scandale financier éclabousse l'ex Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) devenue la Banque agricole. Selon une source de Seneweb, plus de 05 millions de francs ont été pompés des caisses de l'agence de Dahra par le caissier.Après avoir constaté la disparition mystérieuse de cette manne financière, un rapport a été fait à ce niveau et les auditeurs de la banque ont effectué une descente inopinée dans l’agence et le caissier est arrêté. Le mis en cause a été trahi par les vidéos surveillances. Il profitait des heures de pause pour s’introduire dans les endroits où est gardés l’argent pour commettre son acte délictuel.Arrêté et conduit à la gendarmerie de Dahra, le caissier à nié en bloc les faits pour lesquels il est poursuivi. Malgré tout, il a été déféré au parquet de Louga pour vol portant sur plus de 05 millions de francs.