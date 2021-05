Le CEDS de Dakar félicite le Général Birame Diop et le Président Macky Sall

ONU : Le Général d’Armée aérienne, Biramé DIOP, ancien Chef d’Etat-major général des Armées du Sénégal, ancien auditeur de l’Ecole doctorale du CEDS de Dakar, promu à l’ONU comme Conseiller militaire au Département des Opérations de Paix.





A travers un communiqué de presse reçu ce mardi 25 mai 2021, le Secrétaire général des Nations Unies, António GUTERRES, a annoncé la nomination du Général d’Armée aérienne Birame Diop, ancien Chef d’Etat-major général des Armées du Sénégal au poste de Conseiller militaire au Département des Opérations de Paix de l’ONU.





Informé de cette décision du Secrétaire général des Nations Unies, le Directeur Général du CEDS de Dakar a adressé ses chaleureuses félicitations d’une part à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, Chef Suprême des Armées sénégalaises et d’autre part à l’heureux récipiendaire, le Général Birame DIOP qui est un ancien auditeur de l’Ecole doctorale du CEDS du Dakar.





Selon le Directeur général du CEDS, cette importante nomination constitue un succès diplomatique pour le Sénégal dont l’engagement au niveau international n’est plus à démontrer. Elle témoigne aussi de la qualité du génie sénégalais constamment illustré tant au niveau national, régional, qu’international.





Le CEDS de Dakar se réjouit surtout du choix porté sur le Général d’armée aérienne Birame DIOP dont la sélection, parmi tant d’excellents profils candidats à ce poste de haute portée stratégique, confirme ses qualités exceptionnelles.





Le Général d’Armée aérienne Birame DIOP est de formation polyvalente, notamment militaire et diplomatique. En effet, après ses diverses brillantes études militaires, entre autres, à la Royal Air Academy au Maroc, au Air Command and Staff College de l’Université de l’Air aux États-Unis d’Amérique, à l’Ecole de Guerre de Paris (Ex Collège inter-armée de Défense), il s’est inscrit au programme doctoral du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS)de Dakar pour préparer son Doctorat/PhD in International Relations and Diplomacy. Major de sa promotion avec distinction, le Général DIOP est prédestiné à une carrière internationale de haut niveau.





Dans sa stratégie de suivi de ses anciens auditeurs, le CEDS de Dakar, spécialisé dans le renforcement des capacités et dans la promotion des décideurs africains, a observé avec grande satisfaction, les différentes promotions et positions stratégiques du Général DIOP depuis 2015 : Général de Brigade, Chef d’Etat-major de l’armée l’air (2015), Général de Division aérienne, Chef de l’Etat-major particulier de SEM le Président de la République (2017), Général de Corps aérien, Chef d’Etat-major Général des Armées du Sénégal (2019), 1er Général d’Armée aérienne du Sénégal (2021), Conseiller militaire au Département des Opérations de Paix de l’ONU (2021).





Honoré par la promotion de l’un de leurs brillants auditeurs et collègues, le Directeur Général du CEDS, le personnel d’encadrement et tous les auditeurs en particulier ceux de l’Ecole doctorale du CEDS de Dakar souhaitent plein succès au Général DIOP dans ses nouvelles fonctions.





La Direction Générale du CEDS de Dakar