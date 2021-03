Le CEMGA Birame Diop en visite d’adieu à Kaolack : " Pour que le Sénégal soit fier de son armée "

Le Général Birame Diop, Chef d’Etat-major général des Armées (CEMGA) a effectué une visite d'adieu dans la région de Kaolack où est basé le commandement de la zone militaire N° 3 avec notamment les éléments du camp militaire Sémou Djimith.





Une occasion qui a permis au Général d'armée aérienne d'effectuer une visite des chantiers du poste de commandement de la zone militaire n?3, de l'aérodrome de Kaolack et du Camp Sémou Djimith Diouf. Il a ensuite procédé à une remise de cadeaux et à une signature des livres d'or des formations militaires.





Occasion pour le CEMGA de revenir sur les objectifs qu'il avait souhaité réaliser avec eux mais également les programmes qu'il tenait à mettre en œuvre, en un an et deux mois. « Nous sommes là non pas pour le bilan mais pour vous remercier de l'engagement sans faille dont vous avez fait preuve tout le long de notre compagnonnage pour la mise en œuvre de notre projet », a souligné le patron des Armées. Avant de renchérir : « mon action reposait sur un socle composé d'un premier pilier organisationnel, opérationnel et logistique pour pouvoir faire notre travail correctement. Au niveau de la zone militaire n?3 de Kaolack, des avancées concrètes ont pu être faites à ces trois niveaux et nous avons fait d'énormes efforts pour que nos hommes puissent travailler dans des conditions dignes, et respectueuses qui créent des garanties de succès ».





Par ailleurs, le Général Diop a demandé aux personnels de se mobiliser autour de leur chef pour que ce travail puisse être poursuivi, car l'importance, selon lui, « n'est pas celui qui a fait le travail mais que le travail soit fait. Aujourd'hui, nous avons besoin d’une armée debout qui travaille dans des conditions optimales pour pouvoir faire face à ses défis de plus en plus ambiguës. Je vous exhorte à travailler main dans la main pour que le Sénégal soit fier de son armée », invite-t-il. Avant d'insister sur la discipline au niveau des unités car, à ses yeux, sans la discipline, on ne peut rien faire. Une armée doit donner une image qui apaise, et rassure selon lui.





A rappeler que le Général de corps d’armée Birame Diop, atteint par la limite d'âge, va quitter ses fonctions de CEMGA en avril prochain.