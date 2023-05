Le Centre spatial du Sénégal bientôt fonctionnel

Le Sénégal travaille à rendre sous peu fonctionnel son centre spatial. Le ministre de l’enseignement supérieur a reçu une délégation du centre spatial universitaire de Montpellier en visite de travail à Dakar pour une semaine. La délégation conduite par Pr Laurent Dusseau, président du centre, a effectué une visite à la cité du savoir, futur lieu d’installation du centre spatial sénégalais sous la conduite du Pr Gayane Faye.





« Ce centre spatial pour le contrôle et la réception de données, met un accent particulier sur la formation et la recherche des jeunes sénégalais. Il va travailler en étroite collaboration avec l’EPT de Thiès, l’IPSL de l’UGB et l’ESP de Dakar ainsi qu’avec diverses structures socio-économiques », indique le ministère de l’Enseignement supérieur.