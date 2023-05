Le CETUD sensibilise sur la sécurité routière, par le biais du concours Génie en herbe

Fidèle à sa tradition d’innover, sous l’impulsion de son Directeur général Thierno Birahim Aw, le CETUD (Conseil Exécutif des Transports urbains durables) avait initié un concours dénommé « Génie Corri d'or ».Les finales de cette campagne d’information et d’éducation sur la sécurité routière entre les différents établissements en lice à Guédiawaye et Pikine se sont tenues samedi au théâtre national Daniel Sorano. A cette occasion, les élèves ont rivalisé d’ardeur sur des notions de sécurité routière, avec la mise en marche prochaine du BRT.





Organisée sous l’égide du CETUD, en collaboration avec les IA de Dakar et de Pikine-Guédiawaye et l’Anaser, l’édition 2023 des génies »COORI D’OR » du corridor BRT a été une grande fête pour la jeunesse.





Le Concours consistait à tester les connaissances des jeunes et faire passer d’importants messages à la population. Une bonne trouvaille des organisateurs pour susciter l’engouement chez les jeunes, dans l’optique de la mise en exploitation du Bus Rapid transit (BRT).





Pour la circonstance, la salle du théâtre national Daniel Sorano a été petite pour accueillir le public venu massivement assister à la clôture de cette édition. Élèves, encadreurs et autorités étaient tous à la première loge, sous le regard du Préfet de Guédiawaye, M. Ibra Fall, et du DG Thierno Birahim Aw qui, visiblement très satisfaits du bon déroulement des choses, affichaient leur sourire.





Les thèmes abordés tournaient autour de la signalisation, le réseau routier, les infrastructures routières, les usagers et les piétons, la circulation et le stationnement, les moyens de transports, les gestes de premiers secours et la culture générale.





La partie a débuté par la finale qui opposait deux écoles de l’élémentaire. Au terme d’un match âprement disputé, c’est Médina Gounass qui a eu le dernier mot, totalisant 34 points, contre 26 pour l’école Keur Mimi.





Dans la seconde rencontre au niveau du Moyen secondaire, le CEM Djiddah Thiaroye Kao a raflé la mise en dominant le CEM Darou Salam sur un score de 28 contre 24 points.





Pour le secondaire, la victoire est revenue au Lycée Mame Abdoul Aziz Dabakh, ex Pikine Est.





Faisant le bilan, le DG, Thierno Birahim Aw a précisé que le CETUD a prévu dans cette perspective de travailler avec 120 établissements accueillant plus de 100 000 élèves dans le «périmètre d’influence du BRT » dont la mise en circulation est annoncée à la fin de l’année 2023.





C’est une approche importante, en ce sens que le BRT dessert les zones les plus densément peuplées de Dakar », a déclaré Mr Aw à l’occasion des finales qui ont enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et élus locaux de Pikine et Guédiawaye.





A l’heure actuelle, poursuit Thierno Birahim Aw, 58établissements pour une population scolaire de 48000 élèves ont été touchés », notant que ces derniers » seront nos ambassadeurs pour diffuser les messages auprès de leurs familles pour un meilleur usage de la route et des comportements plus vertueux ».