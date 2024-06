Le Chef de l’État après la première journée de Set-setal : «Continuons à garder intact cet engagement citoyen »

Comme informé lors du dernier Conseil des ministres, le Président de la République a participé, ce samedi 1er juin 2024, avec l’ensemble du Gouvernement, à la journée nationale d’investissement humain dans le domaine de l’assainissement, en vue d’accentuer l’implication des populations locales, des communes, des Forces armées et des services de l’État, dans l’exécution des opérations retenues en prévision de l’hivernage.



Dans la soirée, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à remercier les Sénégalais qui se sont engagés à lutter contre l’insalubrité. « Mes cher(e)s compatriotes, C’est avec une grande fierté que je m'adresse à vous, au terme de cette première journée consacrée à l’initiative «Setal Sunu Réew» . Je tiens à remercier les populations pour leur participation active et enthousiaste. Votre mobilisation massive et votre engagement exemplaire ont fait de cette journée un succès retentissant », a-t-il déclaré.



Le Chef de l’État de poursuivre : «Votre dévouement à cette cause commune a démontré une fois de plus notre capacité à nous unir pour le bien de notre nation. J’adresse également mes vives félicitations au Premier Ministre, au Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à l’ensemble du Gouvernement, à l’administration territoriale, à l’armée sénégalaise, ainsi qu’à tous les démembrements de l’État qui ont contribué de manière significative à la réussite de cette journée ».



Sur ce, il dira : «Continuons à garder intact cet engagement citoyen et faisons de l'initiative ‘’Setal Sunu Reew’’ une activité ancrée dans nos habitudes, le premier samedi de chaque mois. Ensemble, bâtissons un Sénégal uni, solidaire, propre et prospère. Que Dieu bénisse le Sénégal ».