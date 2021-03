Le chef du service gardiennage vole plus de 21 millions pour...

Ch. B. a été attrait, hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit, avec usage de moyens de locomotion.Selon Rewmi Quotidien, les faits remontent au 25 avril 2017. Ch. B. et son complice M. Mb., jugé par contumace, avaient volé 1547 sacs de farine au préjudice des Grands Moulins de Dakar.La marchandise volée, qui a été embarquée à bord de deux camions affrétés par M. Mb., est estimée à 21 658 000 Fcfa.Il est reproché à Ch. B. d’avoir facilité le vol en usant de ses prérogatives de chef du service gardiennage de la société.En effet, il avait fait changer de poste ses collègues pour les éloigner de l’endroit où le vol était perpétré.D'après les informations du journal, le mis en cause a reconnu sans ambages les délits.Pour justifier son acte, il a fait savoir que son salaire est dérisoire et ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.À l’en croire, il souffre d’anomalies cardiaques chroniques et, il avait besoin de 6 millions de Fcfa pour faire une opération.Il a été requis contre lui 10 ans de réclusion criminelle. Il sera édifié le 12 avril prochain.