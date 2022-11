Le chef spirituel de la communauté Druze a visité l’île de Gorée

En visite au Sénégal du 28 novembre au 1er décembre 2022, Sheikh Moafaq Tarif, chef spirituel de la communauté Druze d’Israël, Président du Conseil religieux suprême Druze et Président de la Haute Cour d'appel religieuse Druze a profité pour voir du pays. A cet effet, il a visité l’île de Gorée ce mercredi 30 novembre. Visiblement ému, le Sheikh a déclaré : « Je viens de me recueillir sur l'île de Gorée et j’ai du mal à imaginer que ce lieu a pu autrefois être le témoin de tant de souffrances et d’oppressions. Il m'est difficile d’associer à l’humanité les individus qui se sont livrés au trafic d’êtres humains. Même si le temps passe, la douleur reste intacte et vivace. Chaque pierre de cette maison témoigne des horreurs qui se sont produites, ici. Le monde entier doit venir se recueillir à Gorée pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus jamais ! En tant qu'envoyé de l'État d'Israël, nous ressentons au plus profond de nous l'horreur et de la douleur.»





Il fera face à la presse ce jeudi 1er décembre à l’hôtel Colonia pour faire le point de sa visite au Sénégal.