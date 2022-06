Le CICES et la SAFEX (Algérie) unissent leurs forces

Dans le cadre d’une Mission de travail en République Algérienne Démocratique et Populaire, Salihou Keita, Directeur Général du CICES, a eu l’occasion de signer un Mémorandum d’entente avec son homologue Ali Farrah, Directeur Général de la Société Algérienne des Foires et Exportations (SAFEX). Cet accord de collaboration entre les deux structures est aujourd’hui concrétisé, huit ans après avoir posé les premiers jalons.





Le communiqué, parvenu à Seneweb, renseigne que la rencontre a eu lieu dans un cadre « convivial » à la Salle VIP Dar Farrah de la SAFEX, en présence, entre autres personnalités, de Serigne Dieye, Ambassadeur du Sénégal en Algérie, Bouchlagem Khaled, Directeur Général du Commerce Extérieur de l’Algérie, Abdelmoniem Mohamed Mahmoud Secrétaire Général de l’Union Arabe pour le Développement des Exportations industrielles.





Ainsi, dans un contexte de globalisation des économies et de développement des relations bilatérales entre le Sénégal et le l’Algérie, dans le domaine des échanges commerciaux ainsi que la promotion des investissements, les deux structures (CICES et SAFEX) ont reconnu la nécessité de collaborer étroitement dans le cadre de projets tels que la co-organisation de manifestations économiques et commerciales.





D’ailleurs, les deux structures ont, d’ores et déjà, défini un plan d’actions qui permettra l’organisation de salons spécialisés en 2022 et 2023 aussi bien en Algérie qu’au Sénégal.