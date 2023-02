Le Club des Investisseurs Sénégalais et le CICES posent les jalons d’un partenariat

Le Directeur Général du CICES, à la tête d'une délégation, a été reçu ce jeudi 23 février 2023 au siège du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) par son président M.Pierre Atépa Goudiaby.





M. Salihou Keita est venu solliciter l'expertise du CIS pour mieux matérialiser la mission que le chef de l'Etat lui a confiée à la tête du CICES. Une responsabilité qui nécessite de signer des conventions avec d'éventuels partenaires privés pour mieux promouvoir le commerce extérieur du Sénégal et l’événementiel économique.





M. Keita qui veut faire du CICES un hub économico- culturel souhaite se pencher sur la problématique de la vétusté des infrastructures. A cet effet, il requiert l'expertise de l'architecte et l'experience éprouvée du secteur privé national incarnée par le CIS pour apporter des solutions et se conformer aux normes internationales et mieux accueillir des exposants qui viennent de partout pour l'organisation de salons et de foires.





Le président du CIS et concepteur de villes nouvelles, à travers l'Afrique, s'est félicité du travail déjà entamé par le CICES avec son prédécesseur Babacar Ngom avant d'accepter d’être l'interlocuteur qui porte les préoccupations auprès de la haute autorité. Il a apprécié le travail remarquable de l’actuel Directeur général et compte mettre à la disposition du CICES des ressources humaines pour un bon partenariat.





M. Goudiaby qui a encouragé le DG du CICES pour sa vision , se dit “content que ce dernier ait eu le courage de reprendre les choses, de faire revivre la foire tels que ses concepteurs l'avaient imaginée”. Le CIS a déjà dégagé, lors des discussions, des pistes de réflexion qui envisagent non seulement de revoir l'image du CICES dans tous ses aspects mais aussi de l'adapter aux ambitions de Dakar en tant que carrefour international.