Le collectif Mbour 4 Extension reçu par Serigne Bass Abdou Khadre puis au palais de la république

Le collectif Mbour 4 extension a été reçu hier par le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Ses membres ont exposé devant la voix du Khalife leurs préoccupations suite à la démolition d'une centaine de maisons à Mbour 4 (Thiès), jeudi et vendredi derniers.Le même collectif a été également reçu au palais de la république ce mardi, en compagnie du maire de Ville Talla Sylla, conseiller du chef de l'État.Au cours de leur mobilisation de ces derniers jours, ils exigent "la libération des six personnes arrêtées lors des manifestations" de samedi dernier, "l'annulation des convocations servies par la Dscos après les démolitions, la régularisation des occupants du site conformément à l'adresse du président Macky Sall, la restitution des parcelles démolies à leurs propriétaires et l'indemnisation des victimes de démolitions", ont-ils listé ce matin devant des journalistes.