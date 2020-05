Le Comité de suivi du FORCE COVID-19 met en place 4 commissions dans des secteurs clés

Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (FORCE COVID-19), s’est doté de 4 commissions dans les domaines de la santé, l’économie, l’approvisionnement en hydrocarbures et denrées de première nécessité, entre autres, a appris l’APS, vendredi.



Lors de sa deuxième réunion plénière, jeudi au Building administratif Président ‘’Mamadou Dia’’ sous la présidence du Général François Ndiaye, le comité a décidé de mettre en place les commissions ‘’Renforcement du système de santé’’, ‘’Renforcement de la résilience sociale des populations’’, ‘’Stabilité macro-économique et financière pour soutenir le secteur privé et préserver les emplois’’.

Il y a aussi la commission ‘’Approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité’’, selon le communiqué reçu à l’APS, ajoutant des présidents, vice-présidents, des rapports ont été désignés pour chaque commission.

La même source souligne que lors de cette réunion, ‘’les membres du comité ont réitéré leur engagement à travailler bénévolement pour la préservation de l’intérêt supérieur des sénégalais dans ce contexte de pandémie’’.

Selon le communiqué, le président du Comité, Général François Ndiaye, qui a rappelé ‘’le contrat de confiance devant lier les membres du comité’’ a également fait le point sur les activités menées notamment la rencontre avec le gouverneur de la région de Dakar, suivie d’une visite de terrain à Guinaw Rail, dans la banlieue dakaroise.

Le comité a adopté ses règles de fonctionnement, son budget et validé le dispositif de suivi des opérations du ‘’Force Covid-19’’.

Il a également désigné les acteurs en charge de la consolidation du tableau de bord du suivi des opérations ainsi que les structures en charge de remonter les informations pour chaque composante, indique le communiqué.

Le texte signale que ‘’la présentation des plateformes numériques proposées par les structures étatiques intervenant dans la lutte contre le Covid-19 a également suscité l’intérêt des membres’’ du comité.

Le communiqué souligné qu’au cours des travaux, les représentants des ministères chargés de la mise en œuvre ‘’ont axé leurs communications sur leurs plans d’action en précisant les objectifs visés, les délais d’exécution, les moyens et les résultats attendus avec les indicateurs précis’’.

Le document ajoute qu’afin d’assurer le suivi de toutes ces opérations, un programme de visite de toutes les régions du Sénégal ‘’a été soumis à l’appréciation du comité’’.

Le président de la République, Macky Sall, a créé par décret le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (FORCE COVID-19).

Le comité est composé de représentants de l’ensemble des forces vives de la nation.

Le comité dirigé par le Général François Ndiaye compte six représentants des ministères, trois membres de l’Assemblée nationale (1 député de la majorité, 1 de l’opposition et 1 pour les Non-inscrits), deux hauts conseillers des collectivités territoriales, deux membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Deux membres des associations d’élus territoriaux, six représentants des partis politiques, trois représentants de la société civile, deux membres du secteur privé, deux représentants syndicaux et deux représentants des associations des consommateurs font aussi partie du comité.

Cet organe institué auprès du président de la République, est un rouage essentiel d’une bonne gouvernance du Fonds FORCE COVID-19.

Il est chargé de suivre, de façon proactive et inclusive, l’ensemble des opérations menées par le Fonds et d’en rendre compte au président de la République.