Le comité de suivi Force Covid-19 face à la presse ce jeudi à 11 h

Le comité de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie de la Covid-19 (Force Covid-19), fera face à la presse ce jeudi 11 juin à 11 h, à la salle de conférence sise au 10e étage du Building administratif Président Mamadou Dia. Une rencontre au cours de laquelle le Général François Ndiaye et Cie vont faire le point de leurs activités à l'opinion nationale et internationale, renseigne le communiqué reçu.