Le compte Wave d'une élève vidé: Son ex petit-ami, un agent de Free et un jeune footballeur envoyés en prison

Une rocambolesque affaire d'escroquerie via Wave cristallise les débats au quartier Guédé de Touba. En effet, un élève en complicité avec son ami et un agent de Free Sénégal, a retiré frauduleusement la somme de 280 000 francs Cfa dans le compte de son ex-petite amie. Suite à la plainte déposée par la victime âgée de 16 ans, les policiers du poste de Gouy-Mbind ont arrêté le trio incriminé selon des sources de Seneweb. Déférés au Parquet de Diourbel, les trois mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.



Élève en classe de Cm1, une fillette de 16 ans est victime d'un vol portant sur une somme de 280 000 FCFA. Le père de la plaignante établi en Italie, avait envoyé ce montant suscité à sa fille pour les frais de sa scolarité et ses besoins personnels.



Ainsi M.S a déposé l'argent dans son compte Wave en attendant le moment opportun pour effectuer un retrait. En effet, l'adolescente a rencontré son ex-petit-ami qui lui a prié de lui offrir 2000 francs CFA.



A cet effet, elle a promis de lui envoyer 5000 frs à sa descente. Mais la fille a commis une grosse erreur en montrant le solde de son compte Wave à son ancien copain B.Seck. Ce dernier a mûrement peaufiné un plan pour retirer frauduleusement la somme de 280 000 francs qu'il a vue dans le compte de la fillette.



L'élève de mauvaise foi, s'en est ouvert au footballeur A.Guèye. Ce dernier a proposé à son ami d'aller auprès d'un Point Free pour récupérer la carte SIM de la détentrice du compte Wave.



Selon des sources de Seneweb, A.Guèye âgé de 20 ans aurait fait croire à l'agent de Free qu'il veut récupérer le numéro de son épouse. Ne se doutant de rien, I.Cissé a suspendu la ligne téléphonique de la fillette M.S, avant de remettre une nouvelle carte sim à son ami A.Guèye.



Quelques instants après, le duo incriminé a inséré ladite carte dans un téléphone portable. Ainsi l'ex-copain de la victime a contacté le service clientèle de Wave pour l'obtention du code d'accès. L'opérateur a réinitialisé ledit compte. B.Seck âgé de 17 ans et son compère A.Guèye ont effectué respectivement un retrait de 200 000 frs et un autre de 80 000 frs cfa.



D'après nos sources, ces deux voleurs ont réussi à se partager leur butin. Chacun d'eux a acheté un nouveau téléphone portable. Et A.Guèye a offert son ancien appareil cellulaire de marque Samsung Galaxy A03 au maçon F.K, qui se trouve être un ami également des deux mis en cause.



Mais l'affaire s'est ébruitée lorsque l'élève en classe de CM1 a tenté d'émettre un appel. Grande a été sa surprise lorsqu'elle a constaté que son appareil n'a plus de réseau et son compte Wave a été vidé.



Comment la police de Gouy-Mbind a fait tomber les deux escrocs et leur complice



Après avoir eu la confirmation de ce retrait frauduleux auprès de l'opérateur Wave, la fillette de 16 ans s'est rendue au poste de police de Gouy-Mbind. Suite à la plainte déposée sur la table du chef de service, le lieutenant Elhadji Ndiogou Mbaye a adressé une réquisition à la Direction générale de cet opérateur de transfert d’argent. Ainsi l'exploitation des résultats parvenus aux enquêteurs a permis de mettre aux arrêts le détenteur du téléphone portable de marque Samsung qui avait supporté la nouvelle carte Sim.



Soumis à un interrogatoire très serré, le maçon F.K a nié catégoriquement son implication dans cette affaire. Il a précisé aux enquêteurs que son ami A.Guèye l'avait offert l'appareil cellulaire.



Munis de ces informations, les hommes du Lieutenant Elhadji Ndiogou Mbaye ont arrêté A.Guèye et l'ex-petit ami de la plaignante , B.S.



Interrogé sur procès-verbal, le duo incriminé a reconnu sans ambages les faits.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, l'agent free I.Cissé qui avait récupéré frauduleusement la carte sim de la victime, a été arrêté par les policiers.



Au terme de l'enquête, les quatre mis en cause ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel pour accès et maintien frauduleux dans un système informatique et escroquerie via Wave.