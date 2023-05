Le convoi de Sonko gazé et ses 4 gardes du corps arrêtés: Le porte-parole de Pastef parle de persécution

Maître Abdoulaye Tall est revenu sur les circonstances de l'interpellation de ces gardes de corps de Ousmane Sonko

Le Parti Pastef considère la détention de quatre membres de la garde rapprochée du maire de Ziguinchor comme une arrestation arbitraire. Le porte-parole de cette formation parle de persécutions perpétrées sur Ousmane Sonko. Maître Abdoulaye Tall est revenu sur les circonstances de l'interpellation de ces gardes de corps.





"Un véhicule à son bord des gardes reprochées de Ousmane Sonko a été intercepté à Mbour par la gendarmerie au cours d'une opération de contrôle. Le gendarme a constaté que les gardes du corps avaient une pompe à gaz, deux couteaux et un coupe-coupe" déclare, d'emblée, la voix de Pastef.





Interrogés, ils ont reconnu être en possession de ces armes pour assurer leur propre sécurité. Selon eux, le convoi de Ousmane Sonko a fait l'objet d'attaques perpétrées par des nervis.





" Malgré tout cela ! Alors qu'ils étaient dans la normalité, sur le point de faire leur travail. Ils ont été conduits à la BR de Mbour. Après leur audition, ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs , détention d'arme sans autorisation administrative, de tentative de participation à des actions diverses [...]" dénonce l'avocat domicilié à Mbour.





Le Parti Pastef par la voix de Me Tall, dénonce l'usage de grenades lacrymogènes contre le convoi de Ousmane Sonko. Il n'a pas manqué d'étaler sa surprise suite à l'arrestation de leurs éléments de sécurité.





" j'ai été très surpris ! Nous avons tous ce qui se passe à Kolda. Le président Ousmane Sonko est en train de faire une caravane pour rejoindre sa famille politique à Dakar. Et des membres de sa sécurité se déplacent et on leur colle des chefs d'inculpation. Le convoi du président Ousmane Sonko est en train d'essuyer des tirs de grenades lacrymogènes de la part des forces de l'ordre. Pour vous dire qu'il a une sécurité affaiblie. Les grenades lacrymogènes risquent de créer des troubles et des incidents qui peuvent entraîner des dommages et des dégâts irréparables" alerte le responsable de Pastef à Mbour.





Interpellé par Seneweb sur les chefs d'accusation dont détention de fausses cartes professionnelles, qui pèsent sur les gardes du corps de Sonko, le porte-parole de Pastef parle d'une tentative de diabolisation.





" Ce n'est qu'une tentative d'exagération pour tenir l'image de la garde rapprochée du président Ousmane Sonko. Nous savons tous les conditions dans lesquelles les gardes du corps sont formés et les conditions dans lesquelles on les délivre des attestations de diplômes et cartes professionnelles. Ce sont des sociétés privées de la place qui ont des agréments de la part de l'Etat. Il ne faut pas parce que vous êtes membres de la garde rapprochée de Ousmane Sonko qu'on vous reproche tous les péchés d'Israël" précise notre interlocuteur.







Au même moment, d'autres éléments de garde rapprochée du camp présidentiel, dit-il, ne sont jamais inquiétés. Et ils ont leur carte professionnelle établie dans les mêmes conditions que ceux de Pastef selon Me Tall . "Nous sommes tous égaux devant la loi et il faut qu'on arrête, la persécution ne doit pas concerner les éléments de sécurité de Ousmane Sonko qui ne sont pas à leur premier coup d'après la robe noire", poursuit-il.







Le Parti Pastef met l'Etat devant ses responsabilités concernant la caravane du maire de Ziguinchor.





"D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à la famille du jeune qui a perdu la vie hier à Kolda. Nous sommes dans une situation que nous déplorons. Ousmane Sonko est en train d'exercer des droits que la constitution lui confère. Je ne pense pas que Ousmane Sonko en tant que citoyen, puisse continuer à faire l'objet de persécutions sans pourtant qu'il ait une réaction par rapport à ceux qui sont chargés de protéger son programme et son projet. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'appelle les autorités, les pouvoirs publics à plus de responsabilité et à la hauteur. Elles doivent traiter Ousmane Sonko comme leur alter ego et non comme leur ennemi" a-t-il mis en garde au nom de leur parti politique.





Ainsi Maître Abdoulaye Tall invite les Sénégalais à observer attentivement la situation qui prévaut au Sénégal pour prendre position.





"Le peuple doit effectivement faire une lecture très fidèle de cette situation pour prendre position par rapport à cette situation. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour que les autorités se ressaisissent , d'avoir raison garder et de comprendre qu'elles sont là pour protéger Ousmane Sonko parce qu'il est un citoyen à part entière. Le traitement qu'on lui fait subir, est inacceptable dans un Etat de droit. Cela est en train de ternir l'image du Sénégal. Ousmane Sonko ne sera pas l'agneau du sacrifice. Nous disons non , non et non" persiste-t-il.





Pour le porte-parole de Pastef, des nervis ont quitté la capitale sénégalaise pour tenter d'intercepter la caravane de Ousmane Sonko. Me Tall invite l'Etat à assurer la protection de Ousmane Sonko.