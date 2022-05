Le cri du cœur de Adja Diallo

C'est elle même qui l'a annoncé depuis son lit d'hôpital en France. La top model et animatrice à la 2stv a, via son compte Snapchat, exprimé ses sentiments de dégoût, de désespoir et accuse des personnes de lui mener la vie difficile. L'ex femme du footballeur Ibou Touré estime q ne plus avoir une vie, depuis son sacre comme miss en 2007, et croit trouver le repos dans la mort. "Ce matin, je voulais juste mourir mou diekh(...), Je suis en dépression à cause de vous". La mannequin va même jusqu'à donner rendez-vous à sa sœur décédée il y a de cela quelques temps à travers un post dans lequel elle déclare ": Hâte de te voir ma sœur".





"Et jour bouma déwé kou def sama photo profil doumako bale (...) bande d'hypocrites", est le dernier message de l'ex reine de beauté.





Espérons qu'elle recouvre la santé au plus vite et nous revienne en pleine forme pour continuer à faire plaisir à ses admiratrices et ne pas jeter l'éponge à cause de certains détracteurs.