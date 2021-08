Le DG de l'Ageroute sur les inondations : "Il faut retravailler l'assainissement"

La question de l'assainissement est centrale dans la gestion des inondations selon le directeur de l'Ageroute. Ce dernier a fait une plaidoirie pour une solution pérenne ou durable des inondations d'autant "que le monde fait face à un changement climatique".