Le DG de l’hôpital de Louga limogé: Guy Marius Sagna assène ses vérités

Le limogeage du Directeur général de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, suite au décès en couche de Astou Sokhna, ne réglera pas la situation. Selon l’activiste Guy Marius Sagna, «le problème est plus grave, plus profond, plus structurel et dépasse la personne d'un directeur d'hôpital ou d'un hôpital».





«S'attaquer à un lampiste ne réglera rien. Et cela ne fait que montrer l'absence de volonté politique réelle de régler le grave cancer qui s'est emparé de tout notre système de santé et qui s'est métastasé dans toutes les structures de notre système de santé, de la présidence de la République au poste de santé en passant par le ministère et les hôpitaux », a-t-il fustigé.





Ce membre du mouvement Frapp a déclaré que le système de santé au Sénégal est en putréfaction avancée depuis des années.