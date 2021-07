Le Dg des Douanes en tournée dans le Sud du Sénégal

Le Directeur général des Douanes est allé à la rencontre des unités de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou depuis mardi dernier. La tournée a mené Abdourahmane Dièye dans les subdivisions de Ziguinchor et de Kolda pour s'enquérir des conditions de travail des agents des Douanes et constater de visu l'exécution du service.





Selon L'AS, à travers cette tournée, le patron des Douanes veut tâter le pouls des unités et d'en mesurer les capacités d'endurance et d'adaptation dans les zones difficiles d'accès et sur les lignes et corridors hautement stratégiques pour l'Administration.





L'objectif principal, indique-t-on dans un communiqué, est de partager avec les agents et leurs chefs locaux sa vision, les grandes orientations stratégiques des Douanes et les grands axes du Programme de modernisation de l'administration des douanes (PROMAD).





Il s'agira avec le PROMAD de consolider les acquis par des dotations conséquentes de moyens à toutes les unités douanières et de changer ainsi le visage de l'administration sur une longue durée, renseigne la même source. Cela passera également par la révision du statut du personnel pour asseoir une véritable culture de performance et promouvoir la douane de demain.





Abdourahmane Dièye a réitéré ses instructions pour le renforcement de la dynamique, le culte de la performance et une culture de Douane de proximité. Avant d'attirer l'attention des agents sur la célérité dans le travail pour satisfaire les préoccupations des opérateurs économiques.





Le Directeur général des Douanes a visité respectivement les unités basées dans la ville de Ziguinchor, le Poste de Mpack, la brigade d'Oussouye, le Poste de Séléty, la brigade de Bignona, le poste de Tanaff, la brigade mobile de Kolda avant de rencontrer les agents des postes de Salikénié, de Pata et de Médina Yoro Foulah. Hier, Abdourahmane Dièye s'est rendu au poste de Badiara à la frontière gambienne et au bureau des Douanes de Vélingara.