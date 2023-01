Le Directeur de l'Artisanat Bamba Sarr prône l’ouverture de galeries dans les représentations diplomatiques

Nommé Directeur de l’Artisanat au mois d’octobre dernier, Mouhamadou Bamba Sarr n’a pas mis de temps pour mettre le pied à l'étrier. Son objectif c’est une promotion réussie de l’artisanat sénégalais et aussi rendre le sous secteur dynamique et porteur de plus-value et valeur ajoutée







En effet, sa récente rencontre avec les autorités du Cices rentre dans ce cadre





“Nous avons profité de cette rencontre pour échanger sur: un futur partenariat dans le cadre de l’organisation d’expositions thématiques, l’organisation des week-ends de l’artisanat, la participation de la direction de l’Artisanat à la prochaine foire du ramadan prévue du 16 mars au 13 avril 2023, la préparation de l’exposition de saly au mois de juin” a souligné l’ex Dage du Ministère de l’Artisanat”, a-t-il indiqué.





En outre, le Directeur de l’Artisanat prône l’ouverture de galeries au niveau des représentations diplomatiques.





“Nous avons en tête, l’ouverture de galeries au niveau des représentations diplomatiques notamment à Alger, à Tunis et au Milan” a-t-il souligné avant d’annoncer : “En parfaite collaboration avec le CICES, nous avons convenu avec le Directeur M. Saliou Keita, de nouer un partenariat fécond entre la Direction générale du CICES et le Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, pour une promotion réussie de l’artisanat sénégalais”.